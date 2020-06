Governo: Di Battista (M5s), ho fiducia in Conte, non deve temere picconate o colpi bassi da parte mia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ho fiducia in Conte, non deve temere picconate o colpi bassi da parte mia. Lo ha detto Alessandro Di Battista, esponente del Movimento 5 stelle, ospite di Lucia Annunziata a “Mezz’ora in più”. "Ho fiducia in Conte anche se faccio in modo leale delle critiche. Non deve temere picconate o colpi bassi da parte mia. Non lavoro per buttare giù il governo", ha detto. "Ci sono determinati poteri che lavorano per prendere in mano i soldi della ricostruzione. Il mio unico obiettivo è rafforzare il movimento", ha spiegato. (Rin)