Coronavirus: focolaio San Raffaele Pisana raggiunge 109 casi positivi e 5 morti (2)

- Per quanto riguarda il centro Rai di Saxa Rubra, "siamo in attesa dell'esito dei 50 tamponi effettuati presso il drive-in di Santa Maria della Pietà Asl Roma 1 e in totale sono stati effettuati 110 tamponi - aggiunge D'Amato - . C'è una forte collaborazione tra i servizi della Asl Roma 1, l'Unità di Crisi regionale e l'azienda Rai. E' importante attenersi scrupolosamente ai protocolli di prevenzione". Per quanto riguarda lo stabile occupato nel quartiere Garbatella a Roma, l'assessore D'amato ricorda che è "chiuso il cluster dello stabile in Piazza Pecile a Garbatella, all'interno non ci sono casi positivi. Il totale delle persone trasferite dalla struttura è di 52 unità tra positivi e negativi. Sono stati eseguiti un totale di 108 tamponi, 4 i positivi esito degli ultimi tamponi e sono persone già trasferite ieri sera. Nel palazzo rimangono 49 persone tutte negative e poste in sorveglianza dalla Asl Roma 2". L'assessore D'amato, inoltre, questa mattina ha fatto visita al Campus Biomedico in occasione della chiusura del Covid Center dopo 75 giorni di attività per il contrasto alla diffusione del virus. Infine, nel Lazio sono decedute 2 persone nelle ultime 24 ore. Mente proseguono le attività per i test sierologici sugli operatori sanitari e le Forze dell'ordine. Per quanto riguarda infine i Dpi - dispositivi di protezione individuale - oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 236.000 mascherine chirurgiche, 70.000 maschere Ffp2, 10.800 maschere Ffp3, 9.750 tute, 18.500 cuffie. (Com)