Ue: Di Battista (M5s), cambierò idea quando patto di stabilità tornerà nel dimenticatoio della storia

- Cambierò idea sull'Unione europea quando il Patto stabilità sarà nel dimenticatoio: lo ha detto Alessandro Di Battista, esponente del Movimento 5 stelle, ospite di Lucia Annunziata a “Mezz’ora in più”. "Cambierò l'idea sull'Ue quando il patto Di stabilità non sarà solamente sospeso ma andrà nel dimenticatoio della storia", ha detto. "Per me - aggiunge - l'indebitamento in un momento drammatico è sacrosanto ma se un domani dovessero tornare i parametri europei chi mi garantisce che non ci chiedono di rientrare".(Rin)