Nepal: emendamento costituzionale su territori contesi con India all’esame della camera alta (2)

- La disputa ha origini lontane, ma si è riaccesa sei mesi fa quando l’India, in seguito al riassetto del Jammu e Kashmir, ha pubblicato la sua nuova carta politica includendovi anche il territorio di Kalapani. Il Nepal ha protestato, ma solo il 20 maggio ha risposto pubblicando la propria carta per comprendervi l’area controversa, di 335 chilometri quadrati. La causa scatenante, secondo Kathmandu, è stata l’inaugurazione da parte indiana di una strada che attraversa il passo di Lipuleck. La via della discordia, costruita dall’Organizzazione delle strade di confine (Bro) che fa capo al ministero della Difesa dell’India, è stata inaugurata dal ministro Rajnath Singh l’8 maggio. Il ministro degli Esteri nepalese Gyawali ha subito convocato l’ambasciatore dell’India, Vinay Mohan Kwatra, al quale ha consegnato una nota diplomatica di dissenso per la decisione unilaterale indiana di aprire il collegamento. Il ministero degli Esteri indiano ha replicato assicurando che la sezione inaugurata, lunga circa 80 chilometri, si trova completamente all’interno dei confini indiani e segue un tracciato preesistente usato dai pellegrini diretti verso il Tibet; al riguardo c’è anche un accordo del 2015 con la Cina per aprire vie più ampie attraverso il passo. (segue) (Inn)