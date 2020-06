Nepal: emendamento costituzionale su territori contesi con India all’esame della camera alta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Successivamente il primo ministro nepalese, Khadga Prasad Sharma Oli, in un’audizione alla Camera dei rappresentanti, ha annunciato l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri della nuova carta politica e ha dichiarato che i territori contesi appartengono al Nepal e che il suo governo “li riprenderà”, seguendo le vie diplomatiche. Il premier ha accusato l’India di aver trasformato quelle aree in territori contesi mantenendovi la presenza del suo esercito, che ha bloccato l’accesso ai nepalesi. Lo stesso giorno in cui la carta è stata presentata il portavoce del ministero degli Esteri dell’India ha dichiarato che “include parti del territorio indiano”, che “questa azione unilaterale non si basa su fatti e prove storici” ed è “contraria all’intesa bilaterale per risolvere le questioni di confine in sospeso attraverso il dialogo diplomatico” e che questo “allargamento artificiale” non sarà accettato dall’India. Nuova Delhi ha raccomandato a Katmandu di “astenersi da tali ingiustificate asserzioni cartografiche e di rispettare la sovranità e l’integrità territoriale dell’India” e ha auspicato che la leadership nepalese crei “un’atmosfera positiva per il dialogo diplomatico per risolvere le questioni di confine in sospeso”. (segue) (Inn)