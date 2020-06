Russia: Putin, emendamenti costituzionali permetteranno ulteriore democratizzazione società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Adottare gli emendamenti alla costituzione russa permette di fare un passo avanti nel processo di democratizzazione della società, visto il trasferimento previsto di alcuni poteri presidenziali al parlamento. Lo ha detto oggi il presidente russo Vladimir Putin, in un intervento per l'emittente "Rossija 1". Il capo dello Stato si è detto in disaccordo con il Partito comunista, che ha criticato gli emendamenti sostenendo che la nuova costituzione porterebbe a una dittatura e a un'oligarchia. "Credo sia il contrario. Il presidente abdica ad alcuni poteri importanti. Attualmente, il capo dello Stato approva la nomina del primo ministro con il consenso della Duma di Stato, e dopo nomina i ministri senza il consenso del parlamento, ma tale situazione cambierà notevolmente. La decisione finale sulla nomina del premier e dei ministri verrà fatta dal parlamento, e il presidente, in base agli emendamenti, non avrà il potere di respingerle. Si tratta di una cessione significativa di potere al parlamento", ha detto Putin.(Rum)