Regeni: Di Battista (M5s), contrario a vendita armi all'Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla vendita di armi all'Egitto sono "contrario" e "pubblicamente" in dissenso con il governo: lo ha detto Alessandro Di Battista, esponente del Movimento 5 stelle, ospite di Lucia Annunziata a “Mezz’ora in più”. "Il governo ha venduto le navi all'Egitto e io sono profondamente contrario. Se Regeni fosse stato nato a Washington, a Mosca o a Parigi, qualche testa nei servizi in Egitto sarebbe caduta". "Se non riusciamo a fare luce su questa vicenda e a fare sponda con gli altri Paesi, che ci stiamo a fare nella Nato?", ha poi aggiunto. "Non sto accusando Di Maio, ma accuso l'indebolimento geopolitico italiano degli ultimi decenni", ha concluso Di Battista.(Rin)