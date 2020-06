Montanelli: Rete studenti Milano pubblica video imbrattamento statua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinamento dei collettivi studenteschi di Milano e Provincia, Rete Studenti Milano, sulla sua pagina Facebook ha rivendicato l’atto vandalico avvenuto ieri ai danni della statua di Indro Montanelli, posizionata all’interno dei giardini intitolati al giornalista. “‘Gli italiani non imparano niente dalla Storia, anche perché non la sanno’ Queste sono le parole spocchiose del ‘più grande giornalista italiano’ Indro Montanelli. Crediamo di aver dimostrato - al contrario - di conoscerla molto bene. Siamo convinti che, senza una giusta revisione critica, la storia non possa definirsi tale. Essa va intesa come materia viva, soggetta a cambiamenti, e non possiamo fingere di non sapere che le statue che ne celebrano i protagonisti hanno una funzione sociale collettiva, perché occupano lo spazio pubblico rappresentando ciò che una classe dirigente decide di celebrare della propria storia”, scrive la Rete Studenti Milano a corredo di un video in cui sono ripresi i momenti in cui la statua di Montanelli è stata deturpata con vernice rossa e vergata con le scritte “razzista” e “stupratore”. “In un momento globale così importante - che da ogni parte del mondo ci vede capaci di infrangere barriere e abbattere idoli di un mondo che non deve più esistere - crediamo che figure come quella di Indro Montanelli siano dannose per l’immaginario di tuttx. Un colonialista che ha fatto dello schiavismo una parte importante della sua attività politica non può e non deve essere celebrato in pubblica piazza. In una città come Milano, medaglia d’oro alla Resistenza, la statua di Indro Montanelli è una contraddizione che non possiamo più accettare”, prosegue il coordinamento dei collettivi studenteschi. (segue) (Rem)