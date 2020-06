Israele-Usa: Netanyahu si congratula con Trump per sanzioni contro Corte penale internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Benjamin Netanyahu si è congratulato con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il segretario di Stato Usa, Michael Pompeo, per la loro decisione di imporre sanzioni ali membri della Corte penale internazionale (Cpi) dell'Aja. Intervenendo all’apertura della riunione del gabinetto di governo, Netanyahu ha dichiarato: “Il tribunale dell'Aja è un organo politico ostile nei confronti di Israele, degli Stati Uniti e di altre democrazie che rispettano i diritti umani mentre ignora altri paesi che violano i diritti umani, in particolare - ovviamente - il regime terroristico dell’Iran. La corte inventa assurde accuse contro lo Stato di Israele, inclusa la scandalosa affermazione che la presenza di ebrei nel cuore della nostra patria costituisca un crimine di guerra. Ciò contravviene al buon senso, contravviene al diritto internazionale derivante dalla Conferenza di Sanremo di 100 anni fa e contravviene alla giustizia. Ringrazio di nuovo il presidente Trump e l'amministrazione americana per la loro posizione dalla parte della verità e della giustizia”, ha dichiarato Netanyahu. (segue) (Res)