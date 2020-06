Nepal: coronavirus, prorogata sospensione dei voli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di casi di coronavirus in Nepal è salito oggi a 5.760 e quello dei decessi a 19. Nelle ultime 24 ore sono stati confermati 425 nuovi contagi. I pazienti guariti sono 974. I distretti interessati sono 73 su 77. Lo ha riferito il ministero della Sanità nel suo bollettino odierno. Finora sono stati effettuati 133.377 test basati sulla tecnica della reazione a catena della polimerasi e 210.721 test di diagnosi rapidi. Nel paese si conclude oggi il blocco delle attività non essenziali, in vigore dal 24 marzo, con varie proroghe e alcuni allentamenti per i settori dell’agricoltura, dell’industria, dei trasporti e dell’edilizia, ma l’Autorità per l’aviazione civile (Caan) ha prorogato fino al 5 luglio la sospensione dei voli interni e internazionali, salvo autorizzazioni per i voli speciali di rimpatrio e soccorso e per il trasporto merci. Il governo ha dato il via alla ripresa graduale di tutte le attività in tre fasi. La prima, di 21 giorni, è già stata avviata l’11 giugno con la riapertura dei mercati. In base ai risultati, si passerà alla successiva.(Inn)