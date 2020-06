Fase 3: Ruffino (FI), ritardi Cig ingiustificabili, governo e Tridico non nascondano polvere sotto tappeto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' assurdo che ci siano ancora migliaia di lavoratori che attendono ormai da tre mesi di ricevere la cassa integrazione. Così, in una nota, le deputata di Forza Italia Daniela Ruffino. "Con quali soldi dovrebbero vivere queste persone? I ritardi dell'Inps - si legge - non sono più tollerabili e per tutto quanto visto in questa fase emergenziale, dal sito bloccato, ai bonus erogati in ritardo o non elargiti affatto, passando per mancata corresponsione della cassa integrazione, il presidente dell'ente Pasquale Tridico dovrebbe rimettere il mandato. Mi auguro - aggiunge Ruffino - che il governo affronti anche questa questione agli Stati Generali, senza provare a nascondere, come sempre, la polvere sotto al tappeto. Qui non sono in ballo solamente i diritti dei lavoratori in un momento di estrema difficoltà, in gioco c'è la loro stessa dignità. Chi è responsabile di questi ingiustificabili ritardi faccia ammenda e si comporti di conseguenza", conclude la deputata di FI.(Com)