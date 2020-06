Milano: simula di avere una pistola per rapinare un bar, il titolare lo blocca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha simulato di avere una pistola per rapinare un bar, ma la reazione del titolare gliel’ha impedito. È successo ieri sera intorno alle 20 in via Boscovich, in zona Stazione Centrale a Milano. Un italiano di 45 anni, con precedenti di polizia, è entrato in un bar e, simulando di avere una pistola nell’interno della giaccia, ha minacciato il proprietario, chiedendogli di consegnargli l’incasso. Il titolare però ha sfruttato un momento in cui il 45enne si è distratto per lanciargli contro uno sgabello, con cui è riuscito a colpirlo e a farlo cadere a terra, dove l’ha bloccato, in attesa dell’arrivo dei carabinieri. I militari, giunti poco dopo, hanno arrestato per tentata rapina l’uomo, trattenuto ora presso le camere di sicurezza in attesa di rito direttissimo. (Rem)