Germania: fonti stampa, nuove critiche del governo alle sanzioni Usa su Nord Stream 2

- Il governo federale della Germania ha criticato il piano statunitense di imporre sanzioni alle autorità e alle società tedesche coinvolte nel progetto di gasdotto Nord Stream. Come ha appreso la “Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” da fonti interne all'Ufficio federale degli Affari esteri, le possibili misure punitive studiate dagli Stati Uniti sono considerate "una grave violazione della sicurezza energetica europea e della sovranità dell'Ue". Anche diversi membri membri del Bundestag hanno criticato la decisione degli Usa. Il portavoce del gruppo del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) per i temi della Difesa, Fritz Felgentreu, ha affermato che Washington persegue una "politica egemonica". Roderich Kiesewetter, della Cdu, ha accusato gli Usa di "doppi standard" perché “importano anche loro molto petrolio dalla Russia”. "Con questo, finanziano (il presidente russo Vladimir) Putin in misura significativamente maggiore rispetto al gasdotto del Mar Baltico". (segue) (Geb)