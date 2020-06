Germania: fonti stampa, nuove critiche del governo alle sanzioni Usa su Nord Stream 2 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I piani degli Stati Uniti per ulteriori sanzioni contro il gasdotto Nord Stream 2 hanno già provocato l'indignazione del governo tedesco, come ha affermato il quotidiano “Handelsblatt” nei giorni scorsi, sostenendo di aver visionato un rapporto inviato dal ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco alla commissione Economia del Bundestag. Nel documento, il dicastero critica con forza le nuove misure sanzionatorie che gli Usa potrebbero adottare contro il Nord Stream 2 e avverte delle loro conseguenze. “Non è ancora possibile valutare” quali e quante imprese coinvolte nel progetto verranno interessate dalle sanzioni”, si legge nel rapporto. Il ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco giudica poi discutibile il progetto di legge presentato al Senato degli Stati Uniti per le nuove sanzioni contro il Nord Stream 2, evidenziando che per tali provvedimenti potrebbero essere rilevanti anche “le azioni amministrative delle autorità statali in relazione al completamento o al funzionamento del gasdotto”. Sarebbe quindi “una novità se le sanzioni fossero anche dirette contro le autorità dei governi (amici) o addirittura contro i governi stessi”. Le nuove sanzioni degli Usa contro il Nord Stream 2 non colpirebbero soltanto le società titolari delle navi per la posa delle condotte del gasdotto sui fondali del Baltico, come dispongono le misure già in vigore. Verrebbero infatti punite anche le imprese che forniscono navi per le altre attività legate al lavoro di posa delle tubature, come lo scavo delle trincee per le condutture. Verrebbero, inoltre, sanzionate le compagnie che assicurano tali navi e le aziende competenti a certificare che il Nord Stream 2 possa entrare in funzione. (Geb)