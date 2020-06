Viabilità: sull'A8 Milano-Varese chiusure notturne allacciamento con A4 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi proviene dalla A4 - da Venezia/Brescia ed è diretto verso Torino, sarà obbligatoriamente deviato sulla A8 Milano-Varese, verso Varese. Dopo la deviazione obbligatoria sulla A8, si potrà uscire allo svincolo Fiera di Milano, invertire il senso di marcia in direzione Milano, uscire dallo svincolo Cascina Merlata e raggiungere l'allacciamento con la A4, dallo svincolo di Pero, per proseguire verso Torino. Chi proviene dalla A4 - da Torino ed è diretto verso Brescia/Venezia, dovrà uscire obbligatoriamente sul Raccordo di Viale Certosa. Dopo la deviazione obbligatoria presso lo svincolo di Milano V.le Certosa, si dovrà invertire il senso di marcia sul medesimo e immettersi sulla A4 Torino/Trieste, in direzione di Brescia / Venezia. Autostrade ricorda che i suddetti provvedimenti saranno effettuati in modalità alternata. (com)