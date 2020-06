Migranti: De Petris (Leu), governo riprenda subito in mano dossier urgenti su dl sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia ha bloccato per mesi alcuni "dossier in sé molto urgenti che il governo avrebbe altrimenti dovuto affrontare. La realtà però non si è fermata e i problemi di cui quei dossier trattano sono al contrario diventati sempre più gravi. Non passa giorno senza che dal Mediterraneo arrivino notizie di nuove tragedie e nuovi morti in mare". Lo ha dichiara la senatrice di LeU Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto. "E' ora che il governo riprenda in mano quei dossier e risolva quei problemi, a partire proprio dai dl Sicurezza di Salvini che non possono più essere tollerati e che devono essere profondamente cambiati, o meglio ancora abrogati, già nelle prossime settimane", si legge in una nota. "Altra cosa – prosegue la presidente De Petris - è il Recovery Plan che il governo ha iniziato a preparare con gli Stati generali dell'Economia in corso a Roma. Si tratta naturalmente di un primo passo e nessuno pretende che dagli Stati generali si esca già con un progetto dettagliato. Ma alcune indicazioni concrete di fondo devono già emergere. Deve essere già chiaro - aggiunge - che l'orizzonte verso il quale il governo si muove prevede il sostegno e l'innovazione dei settori la cui crisi è più profonda a partire dal turismo, un drastico cambio di indirizzo nel modello di sviluppo, senza il quale parlare di green new deal non avrebbe alcun significato reale, un contrasto serrato alle diseguglianze sociali, perché altrimenti non ci sarà alcuna inclusione. Il presidente Conte ha promesso che non un euro dei fondi europei verrà sprecato. E' fondamentale - conclude De Petris - che sia così ma lo altrettanto che quei fondi vengono adoperati nella maniera giusta". (Com)