Elezioni: Meloni a "El Pais", non mi candiderò a sindaco di Roma

- Anche se non "sai mai dove ti porta la vita", "non mi candiderò alle prossime elezioni" per sindaco di Roma. Lo afferma la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in una intervista al quotidiano spagnolo "El Pais". Nelle scorse elezioni "mi sono già presentata e sono arrivata terza. E per ora non ho intenzione di presentarmi di nuovo. Ma non sai mai dove ti porta la vita. E Roma merita molto di più di quanto non abbia ora. Ma non correrò per le prossime elezioni se è quello che mi chiedi", risponde Meloni. Sulla mancata partecipazione del centrodestra agli Stati Generali dell'Economia, convocati dal premier Giuseppe Conte, Meloni spiega: "I dibattiti si svolgono in Parlamento. Se Conte vuole parlarci, può comparire in Aula o chiamarci a Palazzo Chigi. Non giochiamo a fare passerelle in lussuose ville in un momento in cui un terzo degli italiani sta affrontando la povertà. È una pantomima". Meloni poi prende le distanza dal fascismo: "Non abbiamo alcun rapporto con il fascismo, che è terminato 70 anni fa", e per quanto riguarda Almirante "lui era il capo dell'Msi, un movimento parlamentare. È stato riconosciuto da tutti come uno dei migliori politici della storia italiana. I leader del Partito comunista italiano parteciparono al suo funerale e quando Enrico Berlinguer morì andò da solo a salutarlo. Ha lasciato il segno e per me è un riferimento. Ma questo non vuol dire essere erede del fascismo", conclude Meloni.(Rin)