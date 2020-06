-Rpt- Milano: Roggiani (Pd), contro Montanelli atto vile di natura squadrista, giusta statua a Fernanda Pivano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con testo corretto alla fonte.La segretaria del Pd Milano Metropolitana Silvia Roggiani su Facebook definisce "atto vile" l'episodio di vandalismo contro la statua di Montanelli e plaude alla proposta di dedicare un monumento a Fernanda Pivano. "In questi giorni si fa un gran parlare di statue da abbattere o rimuovere. Non solo oltreoceano, anzi proprio a Milano il dibattito si è vivacizzato attorno alla figura del giornalista Indro Montanelli, la cui statua è stata imbratta ieri con vernice rossa. Un gesto vile che condanno, come tutte le azioni compiute nella notte e nell'anonimato, e che riflette una natura squadrista". "Si parla però poco, invece - prosegue la segretaria - del fatto che degli oltre 100 monumenti presenti in città solo uno sia dedicato ad una donna (Rachele Bianchi), scelta frutto ci una cultura da sempre e ancora troppo impostata al maschile. Ecco perché mi piace e sostengo la proposta lanciata dal circolo 02PD, frutto di un lavoro importante fatto dalla consigliera Angelica Vasile, che sta raccogliendo le firme per dedicare una statua a Fernanda Pivano, donna libera e anticonformista, di grande sensibilità e talento, milanese di adozione". "È il momento di dare il giusto valore alle tante donne protagoniste della storia, alle quali finora non è stato riconosciuto il giusto merito. Sono certa che anche da questo passi la costruzione di una società più equa e più rispettosa, dove i simboli e le storie che si raccontano e tramandano siano rappresentativi di universi femminili e maschili, di donne e uomini allo stesso modo", conclude Roggiani.(com)