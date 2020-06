Milano: da domani tornano in funzione Area C e sosta regolamentata in cerchia filoviaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche questa misura, così come per Area B, resterà in vigore sino all'adozione di un successivo provvedimento che terrà conto del monitoraggio della congestione, della capacità del trasporto pubblico e dell'evolversi della situazione epidemiologica. Il traffico a Milano è andato progressivamente crescendo e gli ultimi dati, relativi all'ultima settimana di maggio, indicano che ha raggiunto l'80 per cento rispetto al periodo precedente al lockdown, mentre sui mezzi di trasporto pubblico il traffico di passeggeri rimane contenuto ampiamente entro i livelli che consentono il distanziamento, ovvero al 22-25 per cento della capienza normale. Lo sharing di biciclette, monopattini e scooter è al 55 per cento mentre quello delle automobili è al 40 per cento. "Il traffico presente all'interno della Cerchia dei Bastioni è tornato quasi ai livelli pre-emergenza Covid 19 - dichiara Marco Granelli assessore alla Mobilità - e per questo riteniamo opportuno riaccendere le telecamere di accesso alla ztl Area C. Mentre per la ztl di Area B, che corrisponde quasi a tutta la città, abbiamo al momento mantenuto la sospensione e monitoreremo i dati del traffico per capire quando rimetterla in funzione". Restano esentati dal pagamento della sosta e derogati dal divieto di accesso nelle Zone a traffico limitato, a esclusione della ztl Area C per la quale è prevista la sola esenzione dal pagamento della somma giornaliera di accesso, i veicoli utilizzati da personale sanitario (medici, infermieri, farmacisti, operatori sanitari) e di altre categorie impegnate nelle attività di gestione dell'emergenza sanitaria. (com)