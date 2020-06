India-Cina: ministro Difesa indiano, parti vogliono risolvere disputa confine con colloqui (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ultimo mese, però, ci sono stati due gravi episodi di contrapposizione. Tra il 5 e il 6 maggio truppe cinesi e indiane sono venute in contatto a Pangong Tso. Il portavoce dell’Aeronautica militare indiana, colonnello Aman Anand, ha minimizzato l’incidente ed escluso violazioni dei rispettivi spazi aerei. Il secondo episodio risale, invece, al 9 maggio, localizzato nel nord del Sikkim, vicino al settore di Naku La, sulla valle di Muguthang, un passaggio a un’altitudine di oltre 5.000 metri. Decine di militari indiani e cinesi, circa 150, sono stati coinvolti in un duro confronto, secondo i resoconti della stampa, basati su fonti militari, in cui sono stati scambiati “colpi”; si è parlato di combattimenti corpo a corpo e lanci di pietre. Quattro indiani e sette cinesi sono rimasti feriti. Il confronto è stato poi risolto sul posto con il dialogo. (segue) (Inn)