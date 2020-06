India-Cina: ministro Difesa indiano, parti vogliono risolvere disputa confine con colloqui (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 6 giugno a Chusul-Moldo si sono incontrate delegazioni militari guidate da Harinder Singh per l’India e e Liu Lin per la Cina.Dopo l’incontro il ministero degli Esteri indiano, in un comunicato, ha assicurato che “nelle ultime settimane l’India e la Cina hanno mantenuto le comunicazioni attraverso i canali diplomatici e militari stabiliti per affrontare la situazione nelle aree lungo il confine” e che il colloquio “si è svolto in un’atmosfera cordiale e positiva”. “Entrambe le parti hanno concordato di risolvere pacificamente la situazione nelle aree di confine in conformità con i vari accordi bilaterali e tenendo presente il consenso tra i leader sul fatto che la pace e la tranquillità nelle regioni di confine India-Cina è essenziale per lo sviluppo complessivo delle relazioni bilaterali”, si legge nella nota di Nuova Delhi. Anche la portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying ha dichiarato che gli alti ufficiali dei due paesi hanno concordato di evitare degenerazioni e risolvere le divergenze in modo pacifico. “Recentemente, attraverso canali diplomatici e militari, le due parti hanno mantenuto una stretta comunicazione sulla situazione lungo il confine. Le due parti devono attuare il consenso dei leader dei due paesi e assicurarsi che le differenze non si trasformino in controversie. Esse lavoreranno inoltre per mantenere la pace e la tranquillità lungo il confine e creare una buona atmosfera”, ha spiegato la portavoce. (segue) (Inn)