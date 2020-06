India-Cina: ministro Difesa indiano, parti vogliono risolvere disputa confine con colloqui (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l’incontro del 6 giugno le truppe di India e Cina, secondo indiscrezioni della stampa, hanno iniziato ad arretrare da tre dei quattro punti di tensione del Ladakh orientale: i punti identificati come 14, 15 e 17 del pattugliamento dell’Esercito indiano, nella Valle del Galwan, mentre non ci sarebbero cambiamenti sulla riva settentrionale del lago Pangong, dove i militari cinesi hanno occupato il Finger 4, una delle otto scogliere. Da entrambe le parti l’arretramento sarebbe di uno-due chilometri. Precedentemente i cinesi erano penetrati fino a tre chilometri in quello che l’India considera un suo territorio. Da una parte e dall’altra ci sarebbero circa diecimila militari. All’incontro del 6 giugno ne sono seguiti altri quattro; il quinto si è svolto venerdì presso il punto di pattugliamento 14. (Inn)