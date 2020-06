Decreto Rilancio: Orfini (PD), ascoltare artisti italiani, si approvino emendamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da ieri praticamente tutti i principali musicisti italiani stanno pubblicando foto per chiedere una cosa semplice: che vengano approvati gli emendamenti al decreto Rilancio presentati per sostenere la musica. E ci ricordano che chi fa musica è prima di tutto un lavoratore. Lo scrive su Facebook Matteo Orfini, parlamentare del Partito Democratico. "Parte degli emendamenti di cui parlano li ho presentati io insieme a parlamentari di partiti diversi, di maggioranza e di opposizione", si legge. "Chiedono cose semplici - prosegue -. Estendere le misure di sostegno anche ai lavoratori intermittenti di questo settore, sostenere le imprese che fanno musica, aiutare i tanti piccoli luoghi dove si suona o dove si recita che vivono un momento difficilissimo. E poi dare una mano concreta a chi prova a ripartire, perché la musica e il teatro non possono accontentarsi dello streaming. Non sono emendamenti che fanno saltare i conti della manovra, si possono approvare senza grandi problemi. Facciamolo. Lo dobbiamo a tanti lavoratori", conclude Orfini. (Rin)