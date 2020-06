Turchia-Russia: salta incontro ministri Difesa ed Esteri a Istanbul previsto per oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha rinviato la visita in Turchia dei ministri degli Esteri e della Difesa, rispettivamente Sergej Lavrov e Sergej Shoigu, prevista per oggi a Istanbul nella quale i due rappresentanti russi avrebbero dovuto discutere delle crisi in Libia e Siria con gli omologo Mevlut Cavusoglu e Hulusi Akar. In una nota il ministero degli Esteri turco ha riferito che gli incontri avranno luogo "in una data futura". Il ministero degli Esteri di Mosca ha dichiarato separatamente che le due parti stanno "lavorando attivamente per sostenere un accordo in Libia". La cancellazione della visita è seguita a una telefonata tra Cavusoglu e Lavrov. Secondo la dichiarazione del ministero degli Esteri turco, continueranno i colloqui tra vice ministri degli Esteri. (segue) (Tua)