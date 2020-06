Turchia-Russia: salta incontro ministri Difesa ed Esteri a Istanbul previsto per oggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e l’omologo russo, Vladimir Putin, hanno avuto una telefonata il 10 giugno, durante la quale hanno discusso della situazione in Libia del fragile cessate il fuoco nella provincia di Idlib, nella Siria nordoccidentale di Idlib, al confine con la Turchia. La Turchia e la Russia appoggiano schieramenti opposti nelle guerre civili che imperversano in Siria e Libia. Ankara fornisce supporto militare e diplomatico all'amministrazione riconosciuta dalle Nazioni Unite del Governo di accordo nazionale (Gna) in Libia, mentre la Russia appoggia il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Khalifa Haftar. In Siria, il governo del presidente Bashar al Assad appoggiato dalla Russia punta a riprendere Idlib, ultima roccaforte dei militanti islamisti appoggiati dalla Turchia. (Tua)