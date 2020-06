Stati Generali: Bernini (Fi), Conte sciolga riserva su Mes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conte sciolga la riserva su Mes: lo chiede la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Dopo aver scomodato i vertici dell’Unione europea e della Bce per i suoi Stati Generali, Conte dovrebbe almeno chiarire se intende utilizzare o no i fondi del Mes", si legge in una nota. "Anzi: sarebbe opportuno - prosegue - che lo facesse mercoledì in Parlamento. Anche perché non c’è certo bisogno di attendere gli input comunitari per sapere che servono investimenti strategici per migliorare il nostro sistema sanitario, garantire continuità nella prestazione dei servizi di assistenza o sostenere in modo più efficace il lavoro di medici e infermieri. Come giustamente sostiene la federazione dei medici ospedalieri, Mes o non Mes, siamo all’ultima chiamata per recuperare il nostro servizio sanitario. Io non cambio idea: il Mes serve eccome", conclude Bernini. (Com)