Decreto Rilancio: Trano (Misto), presentato emendamento per vantaggi fiscali per trasporti isole minore

- Raffaele Trano, presidente della Commissione finanze alla Camera, ha predisposto un emendamento, al Decreto Rilancio, che prevede vantaggi fiscali per potenziare e migliorare i trasporti verso le isole minori. In una nota si legge: "In Italia il principale motore economico delle isole minori è il turismo. Settore essenziale per tutta la nazione e che oggi ovunque sconta grandi difficoltà. I problemi strutturali delle nostre isole però nascono da molto prima: a partire dai collegamenti con la terraferma. Io credo - spiega - che i momenti difficili debbano essere utilizzati per fare un salto di qualità. Ci sono opere e investimenti che cambiano la vita dei cittadini e costano poco in proporzione al beneficio che restituiscono. Si tratta di investimenti che avvicinano le persone alle istituzioni e aumentano la fiducia nel nostro sistema democratico. Per queste ragioni ho predisposto un emendamento, al Decreto Rilancio, che prevede vantaggi fiscali per potenziare e migliorare i trasporti verso le isole minori: dall'Arcipelago Ponziano a Capri, dalle Tremiti all'arcipelago delle Eolie, fino all'arcipelago Toscano, alle Egadi e alle Pelagie". (segue) (Com)