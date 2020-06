Decreto Rilancio: Trano (Misto), presentato emendamento per vantaggi fiscali per trasporti isole minore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'obiettivo - spiega Trano - è avere trasporti migliori e più sostenibili, condizioni migliori di vita per i residenti, e un forte incentivo al turismo. Il testo che ho presentato vuole introdurre un credito di imposta per le imprese di trasporto marittimo passeggeri che operano con le isole minori. Il vantaggio fiscale è pari al 40 per cento per investimenti fino a 2,5 milioni di euro e al 20 per cento oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. Questa facilitazioni riguardano l'acquisto di natanti, la manutenzione straordinaria e il suo miglioramento fino al 31 dicembre 2021. Ponza a Capri, Salina, e tutte le altre, tengono alta la fama della bellezza italica, nel campo turistico, in quello della ristorazione, delle produzione di prodotti alimentali locali e unici, della qualità dell'ecosistema naturale. Le chiamiamo isole minori, ma sono grandi nel patrimonio di cultura e qualità che offrono. E' tempo di dar loro voce e dunque pure mezzi di trasporto", conclude il presidente della Commissione finanze alla Camera. (Com)