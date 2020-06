Infrastrutture: Siracusano (FI), importanti parole De Micheli e Franceschini su ponte Stretto, ora i fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Ponte sullo Stretto di Messina "non perdiamo altro tempo, e passiamo dalle parole e dalle buone intenzioni ai fatti": così Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia dopo che oggi "due importanti membri del governo, il ministro per le Infrastrutture e i trasporti, Paola De Micheli, e il ministro per la Cultura e il turismo, Dario Franceschini, parlano in modo costruttivo del Ponte sullo Stretto di Messina. De Micheli si dice pronta a 'riprendere progetti e ragionamenti sulla sua realizzazione' e a 'riaprire una valutazione su opportunità impatto ambientale e sui costi', si legge in una nota. "Franceschini, rispondendo ad una domanda sul Ponte, ha ribadito che 'l'alta velocità deve arrivare a Reggio Calabria, poi a Catania, a Palermo e Messina e quindi bisogna attraversare lo Stretto'. Per quanto riguarda le dichiarazioni del ministro per le Infrastrutture, segnaliamo al governo che per riaprire un confronto e un dibattito, anche in sede parlamentare, sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto, basta approvare gli emendamenti che il gruppo Forza Italia ha presentato al decreto rilancio", aggiunge Siracusano. (segue) (Com)