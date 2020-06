Infrastrutture: Siracusano (FI), importanti parole De Micheli e Franceschini su ponte Stretto, ora i fatti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro per la Cultura, invece, sfonda una porta aperta: l'alta velocità in Sicilia è una storica battaglia del nostro movimento, portata avanti negli anni dal Presidente Berlusconi. Adesso - prosegue la deputata di FI - il clima sta cambiando, e ne siamo intimamente soddisfatti. Resettiamo le polemiche degli ultimi anni e si ragioni insieme sulla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina: una grande opera che porterebbe lavoro, sviluppo, opportunità e turismo in tutto il Mezzogiorno. Non perdiamo altro tempo, e passiamo dalle parole e dalle buone intenzioni ai fatti", conclude Siracusano. (Com)