Montanelli: Sollazzo (Misto), polemica anacronistica da archiviare alla svelta

- "Da archiviare alla svelta tutta questa polemica che sta montando in maniera totalmente anacronistica e scorretta come una 'entrata in gamba tesa' fuori tempo e scoordinata da ogni lettura storica e che vuole solo fare del male sia al clima politico che alla cultura stessa, mancando in primis di rispetto alla cittadinanza che sta vivendo una fase di assoluta emergenza". Il consigliere comunale del gruppo Misto Simone Sollazzo commenta così in una nota l'imbrattamento della statua di Indro Montanelli a Milano. "Non ci può essere poi confronto con chi ricorre a soluzioni così nichiliste. Il dibattito storico e politico nasce da un confronto pacifico in cui dovremmo imparare tutti a saper 'discernere' la vita privata di una personalità per quanto dura e difficile possa essere, dal suo impegno pubblico e il valore aggiunto che ne consegue". "Triste epilogo che segue in scia gli episodi di Bristol e gli Minneapolis. Una pagina da voltare subito riportando al centro le priorità di sviluppo economico e culturale per questa città e che non sono sicuramente quelle di aprire processi postumi con un ritardo di più di mezzo secolo", conclude il consigliere. (com)