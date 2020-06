Coronavirus: nel Lazio 14 nuovi positivi, 8 da focolari di San Raffaele Pisana e Garbatella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 14 i nuovi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 4 sono riferibili al focolaio Irccs San Raffaele Pisana e 4 al palazzo di Garbatella. Sono i dati emersi dalla task force che si riunisce quotidianamente in videoconferenza alla presenza dell'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato con Asl, policlinici universitari e aziende ospedaliere. Di seguito i dati diffusi dalle Aziende sanitarie locali: nella Asl Roma 1 ci sono 2 nuovi casi positivi di cui 1 riferibile al cluster dell’Irccs San Raffaele Pisana e un decesso. Inoltre, 14 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Al centro Rai Saxa Rubra sono stati effettuati altri 50 tamponi a drive in Santa Maria della Pietà, in attesa degli esiti. Forte collaborazione tra i servizi della Asl Roma 1, l’unità di crisi regionale e l’azienda Rai; nella Asl Roma 2 ci sono 4 nuovi casi positivi riferibili al cluster di Piazza Attilio Pecile a Garbatella, casi già noti da esito degli ultimi tamponi già trasferiti ieri sera. Il cluster è chiuso. Nel palazzo rimangono 49 persone tutte negative poste in sorveglianza dalla Asl Roma 2. Inoltre, 9 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nella Asl Roma 3 c'è un nuovo caso positivo. Trasferiti dall’Irccs San Raffaele Pisana 64 pazienti, non ci sono casi positivi all’interno della struttura. Chiesta la sanificazione dei reparti di medicina, riabilitazione respiratoria e cardiologica; nella Asl Roma 4 c'è un nuovo caso positivo riferibile al cluster dell’Irccs San Raffaele Pisana e 28 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nella Asl Roma 5 c'è un nuovo caso positivo riferibile al cluster dell’Irccs San Raffaele Pisana; nella Asl Roma 6 ci sono 3 nuovi casi positivi di cui 2 riferibili al cluster dell’Irccs San Raffaele Pisana e 22 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nella Asl di Frosinone ci sono 2 nuovi casi positivi ma nessun decesso e 10 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nella Asl di Latina non si registrano nuovi casi positivi né decessi e 8 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nella Asl di Rieti non si registrano nuovi casi positivi né decessi e 3 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nella Asl di Viterbo non si registrano nuovi casi positivi né decessi e 5 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. (Rer)