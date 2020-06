Stati Generali: Meloni a "Corriere del Trentino", assurda messinscena utile solo a ego di Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione di centrodestra è compatta e lo dimostra anche il no agli Stati generali: "un'inaccettabile messinscena, aperta peraltro dai rappresentanti di Commissione europea, Bce e Fondo Monetario, cioè la cara vecchia Troika. Sono sempre più fiera di non aver accettato di partecipare a questa assurda messinscena, utile solo all'ego di Conte mentre ci sono milioni di italiani che non sanno come arrivare a fine mese". Lo dice in una lunga intervista al "Corriere del Trentino" il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che sulla data del voto spiega: "Per noi si poteva votare anche a luglio, sarebbe bastato saperlo in tempo. Ma ora che non è più possibile farlo, abbiamo chiesto in Parlamento di non votare prima del 27 settembre, per evitare ad esempio di mettere definitivamente in ginocchio il turismo con la campagna elettorale. Ma al Pd e ai Cinquestelle non è interessato nulla, perché loro si preoccupano solo dei giochi di palazzo". (segue) (Rin)