Stati Generali: Meloni a "Corriere del Trentino", assurda messinscena utile solo a ego di Conte (2)

- Sulla crescita esponenziale di Fratelli d'Italia, forza politica che è cresciuta di più, spiega: "Oggi stiamo raccogliendo i frutti di otto anni di lavoro. Gli italiani stanno premiando la nostra coerenza, la concretezza delle nostre proposte e stanno riconoscendo il fatto che FdI non ha mai cambiato idea e ha sempre tenuto fede al patto con gli elettori. Quello che diciamo in campagna elettorale corrisponde esattamente a quello che facciamo dopo le elezioni. Abbiamo una visione chiara e le nostre proposte sono frutto di un grande lavoro di ascolto e confronto con le categorie e gli amministratori locali. E in Parlamento i risultati si vedono: siamo stati determinanti su molti provvedimenti, riuscendo a tenere in scacco la maggioranza. Le cronache parlamentari lo testimoniano e siamo fieri di questo". Infine, sulla sua leadership dice: "C'è molto più rispetto per le donne a destra che a sinistra, che spesso utilizza la questione femminile strumentalmente e per fare propaganda. Non è un caso che io sia l'unico segretario di partito donna in Italia. Ricopro questo incarico grazie al mio lavoro e ho la fiducia degli uomini e delle donne di Fratelli d'Italia per le mie capacità, non per il mio sesso. A destra è il merito a fare la differenza". (Rin)