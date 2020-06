Turismo: Franceschini, crisi ha mostrato importanza del settore, sia in cima a priorità nell'uso fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa crisi provocata dalla pandemia, "con le nostre città vuote e con il calo del pil dovuto alla mancanza di turismo e turismo internazionale, ha fatto capire quanto turismo e cultura sono importanti. Lo ha detto a SkygG24 il ministro della Cultura e del Turismo Dario Franceschini in un’intervista dentro il contenitore "La forma della cultura". "Nella prima manovra è stata fatta la scelta importante di investire cinque miliardi tra cultura e turismo che sono il comparto specifico aiutato in modo maggiore. Servirà molto di più", ha spiegato. "Vorrei – ha aggiunto Franceschini - che per l’utilizzo dei fondi europei cultura e turismo fossero in cima alle priorità. Anche nel piano Colao per la prima volta cultura e turismo sono indicati come brand fondamentali del Paese che aiutano tutti gli altri settori". (Rin)