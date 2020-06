Irlanda: vicino accordo per nuovo governo fra partiti Fianna Fail, Fine Gael e i Verdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito repubblicano irlandese (Fianna Fail), il Fine Gael e i Verdi sono prossimi alla formazione di un nuovo governo di coalizione a Dublino, dopo più di quattro mesi di stallo. Lo ha annunciato oggi su Twitter Ossian Smyth, dei Verdi, coinvolto nei negoziati politici. “Le tre squadre negoziali hanno concordato questa mattina la maggior parte dei punti di un programma di governo. Un piccolo numero di questioni sono state lasciate ai leader del partito, che dovrebbero decidere sul tema in un incontro odierno", ha scritto Smyth. L'Irlanda si trova in una fase di stallo politico dopo le elezioni dell'8 febbraio scorso, il cui risultato ha spinto per la prima volta a dover trovare un accordo di coalizione i partiti Fianna Fail e Fine Gael, tradizionalmente alternatisi al potere negli ultimi decenni. (Rel)