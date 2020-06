Turismo: Franceschini, infrastrutture la prima cosa chiesta per aiutare settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le infrastrutture sono la prima cosa che ho chiesto per aiutare il turismo. Lo ha detto a SkyTg24 il ministro della Cultura e del Turismo Dario Franceschini un’intervista nel contenitore "La forma della cultura". "Se si fanno grandi infrastrutture, che sono la parte più importante, si aiuta il turismo internazionale ad andare in tutto il Paese, perché noi abbiamo un enorme gap tra nord e sud. Chi arriva dagli Stati Uniti e dalla Cina e vuole vedere i Bronzi di Riace ha difficoltà ad arrivarci". Il ministro ha poi illustrato un’altra opera "che cambia il Paese. Con un’alta velocità spostata all’interno vicino all’autostrada, che vada da Taranto a Trieste, si potrebbero utilizzare i cinquecento chilometri di binari sul mare lasciati liberi, non per farli riassorbire dalla crescita urbanistica, ma per farli diventare la ciclabile più lunga d’Europa sul mare. La sola riqualificazione dei valori immobiliari di quelle località sul mare pagherebbe l’opera". (Rin)