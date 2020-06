Cina: Zhejiang, almeno 19 morti in esplosione camion cisterna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di almeno 19 morti e 170 feriti il bilancio dell’esplosione di un camion cisterna nella provincia sudorientale cinese di Zhejiang. Secondo i media locali, il veicolo trasportava gas naturale liquefatto (Gnl) quando è esploso durante il tragitto in autostrada nei pressi del villaggio di Liangshan vicino alla città di Wenling. Le immagini diffuse sui social media cinesi mostrano nuvole di fumo su un’area disseminata da detriti ed edifici danneggiati. Una seconda esplosione si è verificata dopo che il camion danneggiato ha colpito un capannone nei pressi dell’autostrada. Zhu Minglian, vicesindaco di Wenling, ha dichiarato che oltre 2.600 soccorritori sono stati dispiegati sul sito e sono ancora in corso gli sforzi per recuperare eventuali sopravvissuti. Secondo il quotidiano locale “Chongqing Daily”, la società proprietaria del camion è stata sanzionata undici volte dalle autorità in passato per problemi derivanti dalla sicurezza dei trasporti. Negli ultimi due decenni, la Cina ha costruito una vasta ed estesa rete di autostrade nazionali, causando un aumento del traffico automobilistico. Ma la sicurezza stradale continua a essere motivo di preoccupazione nel paese. Più di 200 mila cinesi muoiono ogni anno in incidenti stradali, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms).(Cip)