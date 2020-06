Penisola coreana: Seul rivede sicurezza dopo minacce ed esorta Pyongyang a rispettare accordi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha analizzato la sua situazione di sicurezza oggi ed esortato la Corea del Nord a rispettare gli accordi di riconciliazione dopo le minacce nordcoreane di ieri per voce di Kim Yo-jong, vicedirettrice del dipartimento Fronte unito (incaricato delle relazioni col Sud) del Partito del lavoro di Corea nonché sorella del leader Kim Jong-un, che ha annunciato “azioni” affidate all’Esercito. Chung Eui-yong, direttore della sicurezza nazionale dell’ufficio presidenziale della Corea del Sud, ha tenuto una riunione di emergenza, secondo quanto riferito dal portavoce della presidenza, Kang Min-seok. Il ministero della Difesa ha emesso un comunicato per dichiarare che il paese è pronto a rispondere a tutti gli sviluppi e richiamare al rispetto dei patti. “Il ministero della difesa sta prendendo sul serio la situazione attuale e sta osservando attentamente le manovre dell’Esercito nordcoreano", si legge nel comunicato. Seul è in posizione di prontezza “in preparazione di qualsiasi situazione”, prosegue la nota. L’accordo intercoreano “dovrebbe essere pienamente attuato per stabilire la pace nella Penisola coreana e prevenire scontri accidentali”, prosegue il testo. L'accordo intercoreano, denominato Accordo militare globale (Cma), frutto del vertice tenutosi a Pyongyang nel 2018, prevede una serie di misure di rafforzamento della fiducia e di controllo degli armamenti nell’ambito di un programma più ampio per bloccare tutti gli atti ostili. (segue) (Git)