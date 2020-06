Stati Generali: Fassina (Leu), M5s ha dato ok al Mes?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mes gratuito "è un’illusoria e pericolosa scorciatoia. Davvero Luigi Di Maio e gli altri ministri M5s hanno dato ok?". Lo scrive su Facebook Stefano Fassina di Leu. "Anche agli Stati Generali, l'unica ricaduta operativa prospettata a breve è il Mes. Si continua a celebrare il Recovery Fund, ma come copertura, mentre si è rimosso dalla discussione il Sure comprensibilmente dato che, nel migliore dei casi, è disponibile soltanto in taglia ‘small’ l'anno prossimo", si legge. "Con la scelta di accedere al Mes - aggiunge Fassina -, il governo Conte rischia di portare l'Italia in una trappola e indebolire la portata delle iniziative, finalmente adeguate, della Bce. Insistere sul Mes è una linea di corto respiro, perché al di là delle condizionalità all'accesso, i rischi sempre più elevati di sostenibilità del nostro debito pubblico faranno scattare le norme dei Trattati e porteranno al Memorandum e alla Troika. L'unica strada da perseguire per salvare l'eurozona e l'Italia passa per la Bce: in sintesi, adeguati acquisti e contestuale sterilizzazione dei Titoli di Stato in mano alle banche centrali nazionali. Il Mes gratuito è un’illusoria e pericolosa scorciatoia - conclude il deputato di Liberi e uguali -. Davvero Luigi Di Maio e gli altri ministri M5S hanno dato ok?"(Rin)