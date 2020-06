Montanelli: Bernini (FI), chi non condanna statua imbrattata dovrebbe inginocchiarsi di fronte a lui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, riferendosi alla statua di Indro Montanelli imbratta di vernice, dichiara: "Lo dico ai tanti che a sinistra non hanno speso una parola per condannare questa triste escalation: per ciò che è stato e ha rappresentato in termini di coraggio, anticonformismo e difesa della libertà - fu il primo giornalista a raccontare l’invasione sovietica dell’Ungheria - dovrebbero inginocchiarsi di fronte a lui", si legge in una nota. "Per ciò che è stato e ha rappresentato in termini di coraggio, anticonformismo e difesa della libertà - fu il primo giornalista a raccontare l’invasione sovietica dell’Ungheria - dovrebbero inginocchiarsi di fronte a lui", sottolinea Bernini. "I nuovi professionisti dell’antirazzismo talebano hanno imbrattato e ricoperto di insulti la statua di Indro Montanelli a Milano. In un pericoloso mix di ignoranza, estremismo e stupidità si avanza una nuova frontiera di cattivi maestri e di manovalanza ideologica che strumentalizza la storia senza neppure conoscerla", conclude la senatrice di FI. (Com)