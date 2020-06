Fase 3: Rizzotti (FI), Tridico ha fallito, si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell Inps, Pasquale Tridico, "ha fallito" e per questo dovrebbe "dimettersi". Lo dichiara Maria Rizzotti, vicepresidente dei senatori di Forza Italia. "In un Paese normale Tridico, dopo aver miseramente fallito la sua missione di pagare a tutti i lavoratori la cassa integrazione entro il 12 giugno, avrebbe una sola via d’uscita: le dimissioni", si legge in una nota. "Invece, con un’impudenza tipica della disinformazione grillina e di un governo di incapaci, sbandiera cifre totalmente false e il raggiungimento di obiettivi che sono ancora drammaticamente lontani. Lo sa bene quel milione di lavoratori che a più di tre mesi dall’inizio dell’emergenza sanitaria ed economica non ha ancora ricevuto un solo euro", aggiunge la senatrice di FI. "Persone che pagano, loro sì che pagano, sulla propria pelle l’inadeguatezza di un esecutivo che prima va a casa e meglio è per tutti. Non possono, come Totò nella famosa scenetta, continuare a prendere botte per colpa di Pasquale, modesto presidente Inps, e dei suoi amici pentastellati”, conclude Rizzotti. (Com)