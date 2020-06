Viabilità: su A1 chiusure notturne stazioni di Fidenza, Lodi e Melegnano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A1 Milano-Napoli e sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto R05, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 21 di lunedì 15 alle 6 di martedì 16 giugno, sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata verso Milano e Bologna. In alternativa Autostrade consiglia, verso Milano, di usare la stazione di Fiorenzuola; verso Bologna quella di Parma ovest sulla A15 Parma-La Spezia. Dalle 22 di lunedì 15 alle 6 di martedì 16 giugno, sarà chiusa la stazione di Lodi, in entrata verso Milano e Bologna. In alternativa, Autostrade consiglia verso Milano, di usare la stazione di Melegnano o di mmettersi sulla A58 TEEM dalla stazione Vizzolo Predabissi; verso Bologna, quella di Casalpusterlengo. Dalle 21:00 di giovedì 18 alle 5:00 di venerdì 19 giugno, sarà chiuso il Raccordo A1/Piazzale Corvetto R05, per chi da Bologna è diretto verso Milano. In alternativa, si consiglia di seguire le indicazioni per Venezia lungo il raccordo A1/A51 e uscire dallo svincolo di Piazzale Corvetto. A chi da Bologna è diretto verso Metanopoli, si consiglia di seguire le indicazioni per Venezia lungo il raccordo A1/A51, uscire dallo svincolo di Paullo, sulla A51 di competenza della Milano Serravalle, invertire il senso di marcia e uscire dallo svincolo di San Donato, in direzione Metanopoli. Dalle 22 di venerdì 19 alle 5 di sabato 20 giugno, sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Melegnano, in entrata verso Milano. In alternativa, si consiglia di percorrere la SS9 Via Emilia verso Milano, fino allo svincolo San Donato Milanese. (com)