Sanità: a Milano donazioni del sangue in calo, Comune fa appello ai cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata mondiale del donatore istituita dall'Organizzazione mondiale della sanità, il Comune di Milano rivolge un invito volto a sensibilizzare i cittadini alla donazione di sangue, a fronte di una diminuzione del sangue donato. "Cogliamo l'occasione – interviene in una nota l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti - per ringraziare i donatori storici, ma anche per lanciare un messaggio a coloro che non hanno mai donato il sangue: è un gesto semplice che ha un valore immenso. In questi mesi di emergenza abbiamo incontrato lo sguardo di persone malate e in difficoltà. Il nostro sangue per loro può diventare speranza. Anche questo è il compito delle città e della nostra Milano". Dall'inizio dell'anno e fino al 31 maggio - riferisce una nota di Palazzo Marino - sono state 30.787 le unità di sangue donate, pari a quasi 14mila litri. Si tratta di 5.215 sacche in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, un calo pari a quasi il 15 per cento soprattutto da imputare all'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del coronavirus. Ma le donazioni di sangue sono in calo ormai da diverso tempo: l'anno scorso, per esempio, si era registrata una diminuzione del 2,5 per cento rispetto al 2018. Per soddisfare il fabbisogno trasfusionale di tutti gli ospedali milanesi dovrebbe più che raddoppiare il numero delle unità di sangue a disposizione. C'è dunque un'estrema necessità di aumentare il numero dei donatori. (com)