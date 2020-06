Roma: controlli antidroga polizia, 26 persone arrestate durante settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della settimana, gli agenti dei vari commissariati e della questura di Roma hanno arrestato 26 persone durante operazioni di controllo antidroga. I poliziotti hanno sequestrato oltre un chilo di cocaina, 815 grammi di marijuana, 325 grammi di hashish, poche dosi di eroina e 3590 euro in contanti. Oltre agli arrestati una persona è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti ed una denunciata in stato di libertà per il reato di favoreggiamento, 3 persone segnalate alla Prefettura, sequestrati due fucili e 359 munizioni.(Rer)