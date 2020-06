Per il ministro degli esteri iraniano Zarif "Trump ha ancora buone possibilità di essere rieletto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif ha rivelato la sua opinione sulla situazione negli Stati Uniti in un’intervista in diretta su social network “Instagram”, osservando che il presidente Donald Trump ha ancora buone probabilità di essere rieletto grazie alla sua solida base di supporto, nonostante il declino negli ultimi mesi. “L'errore più grande nelle scienze umane è prevedere, soprattutto in condizioni fluide e gravi. Ma mi permetta di avventurarmi in una previsione secondo cui le probabilità di rielezione di Trump sono ancora superiori al 50 per cento", ha dichiarato Zarif al giornalista iraniano Farid Modarresi in quella che è la prima intervista live sui social di alto funzionario iraniano. "Naturalmente le sue possibilità sono notevolmente diminuite rispetto a quattro o cinque mesi fa. Ma Trump ha una base del 30-35 per cento che non si è mossa e, fintanto che questa base non si sposta, c'è ancora una possibilità di rielezione", ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano. Le relazioni tra Iran e Stati Uniti sono peggiorate da quando Donald Trump si è ritirato dall’accordo sul nucleare iraniano sottoscritto nel luglio 2015 a Vienna dai cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Germania e Unione europea. L’uscita degli Stati Uniti dall’accordo ha comportato per Teheran l’imposizione di nuove sanzioni economiche da parte di Washington contro la sua economia, compresa quella petrolifera. In risposta alle sanzioni Usa, l'Iran ha ridimensionando gradualmente gli impegni assunti all’interno dell’accordo sul nucleare.In merito alla possibilità che un’amministrazione diversa da quella di Trump, in caso di una vittoria alle presidenziali del rivale Joe Biden, del Partito democratico, possa mutare qualcosa nei rapporti tra Washington e Teheran, Zarif ha osservato che l’Iran non baserà le sue politiche su questioni interne statunitensi, come le elezioni. Per il ministro degli Esteri iraniano, Trump stesso è giunto probabilmente alla conclusione che le sue politiche di "massima pressione" contro l'Iran sono fallite. "Non credo che Trump creda più nei discorsi che la Repubblica islamica sta per crollare", ha detto Zarif. “Ma continua a ripetere i suoi errori. Sembra che loro (funzionari statunitensi) sappiano di aver commesso errori ma non sanno come correggerli", ha osservato il ministro degli Esteri iraniano. (Res)