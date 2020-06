Cina: coronavirus, 57 nuovi casi di cui 36 a Pechino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i 36 nuovi casi di Pechino sono legati al mercato alimentare Xinfadi nel distretto di Fengtai, che è stato chiuso. È stato chiuso anche il mercato di Jingshen, nel distretto di Haidian, al quale è legato un altro caso. Undici edifici della zona meridionale della città sono stati isolati ed è stata rinviata la riapertura di nove scuole elementari e materne. Il Centro municipale per la prevenzione e il controllo delle malattie ha reso noto che è stata avviata una massiccia attività di test estesa a diecimila persone in qualche modo riconducili a quei luoghi. Attualmente, i 98 istituti della città abilitati per i test dell’acido nucleico sono in grado di effettuarne 90 mila al giorno. Il Centro municipale non ha escluso ulteriori contagi nella capitale, che per 55 giorni non ne aveva registrati, e ha sottolineato che i nuovi casi confermano che le misure di prevenzione non devono essere allentate. (Cip)