Romania: presidente Iohannis celebra 140 anni relazioni diplomatiche con gli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A 140 anni dalla loro istituzione, le relazioni diplomatiche tra la Romania e gli Stati Uniti sono “più forti che mai”. Lo ha affermato il presidente romeno Klaus Iohannis in un messaggio inviato oggi per la ricorrenza dell’istituzione dei rapporti fra i due paesi, come riferisce l’agenzia di stampa “Agerpres”. "È un lungo viaggio che i due Stati hanno fatto insieme, ma anche un processo di straordinaria complessità, che ha visto uno sviluppo costante e coerente negli ultimi decenni, raggiungendo ora un livello di eccellenza senza precedenti, supportato da un denso dialogo politico e una cooperazione molto efficiente ", ha affermato Iohannis. Secondo il presidente romeno, a rendere più saldi i rapporti diplomatici bilaterali sarebbero stati "sia la condivisione dei valori democratici” sia “gli sforzi delle generazioni successive di politici, diplomatici, artisti, rappresentanti di molti organismi professionali e sociali". (segue) (Rob)