Romania: presidente Iohannis celebra 140 anni relazioni diplomatiche con gli Usa (2)

- "Il mio dialogo fruttuoso e sostanziale negli ultimi anni con il presidente Donald Trump ha portato risultati positivi al rapporto tra i nostri paesi e i nostri popoli", ha affermato ancora Iohannis. Gli Usa sono stati negli ultimi decenni un fondamentale alleato per la Romania, ha aggiunto il presidente, “accompagnandoci costantemente nel percorso scelto dal nostro paese per rafforzare la sicurezza e prosperità dei suoi cittadini". A sua volta, ha aggiunto il capo dello Stato, "la Romania ha delineato il suo profilo di partner affidabile e attivo alleato in seno alla Nato, assumendo un forte impegno e contribuendo alla sicurezza congiunta con gli Stati Uniti, attraverso una partecipazione coerente a missioni come quella in Afghanistan o rafforzando la difesa sul fianco orientale dell'Alleanza". (Rob)