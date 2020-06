Libia: Papa lancia appello a comunità internazionale per cessazione ostilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha affermato di seguire con “apprensione, e anche con dolore, la drammatica situazione in Libia”. Al termine della preghiera dell’Angelus domenicale in Piazza San Pietro, il Papa a dichiarato che la “Libia è stata presente” nella preghiere di questi ultimi giorni. “Per favore esorto gli organismi internazionali e chi ha responsabilità politiche e militari a rilanciare con convinzione e risolutezza un cammino verso la cessazione delle violenze che porti alla pace alla stabilità e all’unità del paese”, ha dichiarato il Papa. “Prego per le migliaia di migranti, rifugiati, richiedenti asilo e sfollati interni in Libia. La situazione sanitaria ha aggravato le già precarie condizioni rendendoli vulnerabili”, ha aggiunto Francesco. “Invito la comunità Internazionale, per favore, a prendere a cuore la loro condizione individuando percorsi per assicurare ad essi la protezione di cui hanno bisogno e un futuro di speranza”, ha dichiarato il Papa. “Di questo tutti abbiamo responsabilità, nessuno si può sentire dispensato. Preghiamo per la Libia in silenzio tutti”, ha esortato il Papa chiedendo una preghiera ai fedeli riuniti in Piazza San Pietro.(Res)